EUA tenta 'recuperar' tratado de extradição com Honduras, afirma embaixadora

Os Estados Unidos estão tentando "recuperar" o tratado de extradição que tinham com Honduras, o qual permitiu a entrega de narcotraficantes, mas foi cancelado unilateralmente pela presidenta Xiomara Castro há um mês, disse a embaixadora de Washington em Tegucigalpa nesta segunda-feira (30).

Com base no tratado, cerca de 50 hondurenhos procurados por narcotráfico foram extraditados para os Estados Unidos, incluindo o ex-presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado a 45 anos de prisão por participar e proteger uma rede que teria introduzido centenas de toneladas de cocaína no país norte-americano entre 2004 e 2022.

"É superimportante ter este tratado de extradição. Estamos tentando trabalhar com o governo para recuperá-lo", declarou a embaixadora Laura Dogu a jornalistas.