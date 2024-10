Fusões bancárias transfronteiriças na UE são 'desejáveis', diz presidente do BCE

Lagarde não tomou partido no caso particular que agita o meio bancário: o aumento do UniCredit desde meados de setembro no capital do Commerzbank, a quase 21%, quando o grupo italiano não esconde sua intenção de fazer uma oferta de compra.

"Tem que levar em conta que nem todas as fusões são positivas", disse Lagarde.

Na zona do euro, o Mecanismo Único de Supervisão (MUS) deverá verificar se o UniCredit respeitou as regras ao tomar com rapidez uma participação importante no Commerzbank.

O banco italiano pediu formalmente ao BCE que aprove um possível aumento para 29,99% do capital, pouco abaixo do nível necessário para iniciar uma oferta de compra na Alemanha.

O Estado alemão, hostil desde o início à possível passagem do Commersbank para bandeira italiana, não conta, no entanto, com os meios diretos para bloquear as ambições do Unicredit.

