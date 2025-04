Landim: Trump está acuado e mudou o discurso ao encontrar rival à altura

A denúncia foi enviada para o gabinete do ministro do STF Flávio Dino, relator do caso. Agora, cabe a ele intimar a defesa do ministro e dos demais acusados para apresentar uma resposta à acusação.

Procuradas pelo UOL, a assessoria e a defesa de Juscelino não se manifestaram. O espaço continua aberto. Após ser indiciado pela Polícia Federal em 2024, o ministro afirmou que sua inocência seria comprovada.

Lula prometeu afastamento de ministro

No ano passado, durante entrevista aos jornalistas Leonardo Sakamoto e Carla Araújo, do UOL, Lula foi questionado sobre a situação do ministro. Na ocasião, o presidente prometeu afastá-lo caso a denúncia contra ele fosse aceita.

0:00 / 0:00

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.