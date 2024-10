Arsenal vence PSG em noite de Champions marcada por goleadas

"Ninguém sabe como vai funcionar esta nova Liga dos Campeões, mas é sempre positivo ter um bom saldo de gols", disse Flick, que identificou alguns pontos que precisam ser melhorados no desempenho da sua equipe: "Temos que começar os jogos um pouco mais fortes, mais dinâmicos no geral Foi melhorando com o passar dos minutos".

Mas a goleada do Barcelona não foi a mais que mais chamou atenção na noite desta terça: em Dortmund o Borussia não tomou conhecimento do Celtic e aplicou um sonoro 7 a 1 no time escocês.

O capitão Emre Can abriu o placar para os alemães convertendo um pênalti aos 7 minutos e Daizen Maeda empatou logo depois (9').

Mas o time do técnico Nuri Sahin mostrou toda sua superioridade com um hat-trick ainda no primeiro tempo de Karim Adeyemi (11', 29' e 42'). O guineense Serhou Guirassy balançou as redes duas vezes (40' de pênalti e 66') e Felix Nmecha (79'), completou a goleada.

Os jogadores comandados por Nuri Sahin assumem assim a liderança provisória e fazem uma pausa antes do importante confronto contra o Real Madrid, na terceira rodada, uma repetição da final da Champions de 2024 vencida pelo clube 'merengue' em junho passado (2-0).

- Inter e City, de quatro em quatro -

A outra equipe alemã que entrou em campo na noite desta terça-feira, o Bayer Leverkusen, venceu o Milan em casa por 1 a 0, resultado que levou o time comandado por Xabi Alonso para o topo da tabela com 6 pontos e afundou os 'rossoneri', que encerrou as duas rodadas com duas derrotas.