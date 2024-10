Bruno Fernandes tem suspensão após cartão vermelho contra Tottenham anulada

A suspensão do capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, expulso no domingo durante a derrota por 3 a 0 para o Tottenham, foi anulada após um recurso, anunciaram os 'Red Devils' nesta terça-feira (1º).

O meia português recebeu um cartão vermelho na reta final do primeiro tempo, devido a um pé alto sobre James Maddison, infração punível com suspensão de três jogos de acordo com a escala disciplinar da Premier League.

No momento da expulsão, o United já perdia por 1 a 0 em Old Trafford.