Claudia Sheinbaum toma posse como presidente do México

Claudia Sheinbaum, do partido esquerdista Morena, tomou posse nesta terça-feira (1º) no Congresso como a primeira presidente do México, com a promessa de respeito às liberdades e aos investimentos privados.

O Congresso ressoou com gritos de "presidenta, presidenta" no momento em que Sheinbaum, de 62 anos, prometeu respeitar a Constituição do México e "desempenhar leal e patrioticamente o cargo (...), sempre cuidando do bem e da prosperidade".

"Pela primeira vez, nós, mulheres, chegamos para conduzir os destinos da nossa bela nação", disse a ex-prefeita da Cidade do México (2018-2023), que assumiu o poder no país de língua espanhola mais populoso do mundo, na presença de diversas autoridades estrangeiras, como o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden.