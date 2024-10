Facções armadas pró-Irã do Iraque alertam que farão 'interesses' dos EUA de alvo em caso de ataque ao Irã

As facções armadas pró-iranianas do Iraque advertiram, nesta terça-feira (1º), que as bases e os interesses dos Estados Unidos no Iraque e no Oriente Médio se tornarão um "alvo" se o Irã for atacado, após Teerã disparar mísseis contra Israel.

"Se os americanos realizarem uma ação hostil contra o Irã ou se o inimigo sionista usar o espaço aéreo iraquiano para bombardear território iraniano, todas as bases e todos os interesses americanos no Iraque e na região serão um alvo para nós", declarou o Órgão de Coordenação da "Resistência iraquiana".

