Benfica goleia Atlético de Madrid (4-0) em Lisboa pela 2º rodada da Champions

O Benfica goleou o Atlético de Madrid nesta quarta-feira (2) por 4 a 0, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Com gols do turco Kerem Aktürko?lu aos 13 minutos, do argentino Ángel Di María de pênalti no início do segundo tempo (52'), e na reta final de Alexander Bah (75') e Orkun Kokçu também de penalidade máxima (84'), os portugueses chegaram aos 6 pontos, enquanto o 'Atleti' do técnico argentino Diego Simeone ficou com 3.

Em sua primeira partida desde o surpreendente anúncio de sua aposentadoria da seleção francesa, aos 33 anos, Antoine Griezmann saiu no intervalo.