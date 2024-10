Hamas reivindica ataque que deixou sete mortos em Tel Aviv na terça-feira (comunicado)

O braço armado do movimento islamista palestino Hamas reivindicou, nesta quarta-feira (2), sua responsabilidade em um ataque com fuzil automático e uma arma branca no qual morreram sete pessoas em Tel Aviv na terça-feira.

"As brigadas Ezedin al Qasam assumem sua responsabilidade na heroica operação em Jafa realizada por combatentes da cidade de Hebron" (na Cisjordânia ocupada), afirmou o grupo em um comunicado em referência ao ataque em uma estação de trem em um bairro de Tel Aviv na terça-feira.

