MP da Venezuela vai processar prefeito opositor detido

"O Ministério Público colheu elementos suficientes e provas que incriminam os referidos investigados", que serão apresentados nas próximas horas em tribunais "para serem acusados", informou o órgão.

Ramírez foi levado à sede local do serviço de inteligência (Sebin), segundo o partido. O prefeito foi detido com seu chefe de segurança e outra funcionária do seu gabinete, informou uma fonte à AFP.

A Prefeitura de Maracaibo informou que o prefeito "e outros funcionários foram detidos sem justificativa alguma ou qualquer explicação. Pedimos a libertação imediata de Rafael Ramírez Colina e respeito às instituições e aos espaços dos poderes públicos."

Maracaibo é a capital do estado petroleiro de Zulia, que tem o maior eleitorado do país e é um reduto tradicional da oposição. Seu governador é o também opositor Manuel Rosales.

A opositora Plataforma Unitária, que reúne dez partidos, classificou a prisão de Ramírez como "arbitrária e ilegal". "Não há motivo algum para que ele esteja privado de liberdade, motivo pelo qual exigimos a sua libertação imediata."

A prisão do prefeito ocorreu em meio a uma crise política desencadeada pela reeleição do presidente Nicolás Maduro, classificada como uma fraude pela oposição, que reivindica a vitória de seu candidato, Edmundo González Urrutia, exilado na Espanha após o MP abrir uma investigação contra ele.