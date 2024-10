Número de mortos em atentado em Tel Aviv sobe para sete

Os agressores foram "neutralizados" por civis que utilizaram suas armas pessoais. Um deles faleceu e outro foi levado para o hospital em estado grave, segundo a polícia.

O atentado aconteceu na estação Sderot-Yerushalayim, no bairro de Jaffa, pouco antes do Irã lançar um ataque com cerca de 200 mísseis contra a região de Tel Aviv, entre outros pontos de Israel.

Os agressores usaram "uma espingarda automática M-16, vários carregadores e uma faca" e abriram fogo contra os passageiros e depois dispararam contra os transeuntes que se na Avenida Jerusalém, informou a polícia em outro comunicado.

Um dos agressores, Mohamed Misk, 19 anos, foi morto a tiros na rua. O outro, Ahmed al Haimoni, ficou ferido e levado a um hospital em estado grave, segundo a polícia.

Segundo os primeiros elementos da investigação, os dois homens eram procedentes da Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967.

Vários mortos já foram identificados pela imprensa local como israelenses: duas mulheres, Shahar Goldman (30 anos) e Inbar Segev Vigder (33 anos), e um homem de 24 anos, Revital Bornstein.