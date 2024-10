Número de soldados israelenses mortos em combate no Líbano aumenta para oito, informa o Exército

Pelo menos oito soldados israelenses morreram no sul do Líbano em combates com milicianos do Hezbollah, após uma incursão para atacar posições do movimento islamista, informou o Exército nesta quarta-feira (2).

"As Forças Armadas anunciaram que mais sete soldados morreram", disse o Exército em um comunicado depois de anunciar anteriormente a sua primeira baixa no Líbano.

