Barcelona e Real Madrid voltam ao Espanhol com ânimos opostos após a Champions

Os jogadores do técnico Hansi Flick se redimiram na Champions depois da derrota sofrida diante do Osasuna (4 a 2) na rodada passada e vão para o jogo contra o Alavés motivados, com Robert Lewandowski em grande fase (nove gols em dez jogos na temporada) e Lamine Yamal brilhando a cada atuação 'blaugrana'.

- Sinal de alerta no Real Madrid -

O Real Madrid, vice-líder com 18 pontos, tem um jogo difícil em casa no sábado contra o sempre combativo Villarreal, que é o terceiro colocado (17 pontos) e só perdeu um jogo até aqui na temporada, justamente para o Barcelona.

O técnico Carlo Ancelotti poderá contar com o atacante Kylian Mbappé, que embora não tenha sido titular contra o Lille, entrou no segundo tempo depois de não ter jogado o clássico contra o Atlético de Madrid no fim de semana passado.

A derrota na Champions ligou o sinal de alerta no Santiago Bernabéu, já que o time merengue, com um elenco repleto de estrelas, ainda não embalou na temporada.

Por sua vez, o Atlético de Madrid (4º, 16 pontos) visita a Real Sociedad (14ª, 8 pontos) e precisa vencer para não se distanciar dos líderes.