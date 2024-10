G7 expressa 'profunda inquietação' com 'deterioração da situação' no Oriente Médio

Os líderes dos países do G7 manifestaram nesta quinta-feira (3) sua "profunda inquietação" com a "deterioração da situação" no Oriente Médio e advertiram sobre a possibilidade de uma "escalada incontrolável" na região.

"Expressamos nossa profunda preocupação pela deterioração da situação no Oriente Médio e condenamos nos mais duros termos o ataque militar direto do Irã contra Israel", afirmam em comunicado os dirigentes de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Japão e Reino Unido. "Um ciclo perigoso de ataques e represálias corre o risco de alimentar uma escalada incontrolável".

