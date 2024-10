Naufrágio deixa 36 mortos na Nigéria e teme-se que total de vítimas seja superior a 100

Pelo menos 36 pessoas morreram na Nigéria no naufrágio de uma embarcação com centenas de pessoas a bordo no rio Níger, e os socorristas advertiram nesta quinta-feira (3) que o balanço total de mortos pode ser superior a 100.

O acidente ocorreu na terça-feira (1º) perto da região de Mokwa, no centro do país, no estado de Níger, quando uma embarcação com cerca de 300 pessoas afundou e apenas 150 passageiros foram resgatados.

O porta-voz do serviço de emergência Ibrahim Audu Husseini disse à AFP que "não há chance" de encontrar sobreviventes.