Opositor russo Khodorkovsky considera 'natural' divisão no campo anti-Putin

A oposição russa, forçada a se organizar no exílio pela repressão dentro do país, está unida em seu rechaço a Putin e à sua invasão à Ucrânia, mas as diferentes correntes travam uma concorrência que, às vezes, faz emergir desrespeito, ódio e até mesmo complôs e violência.

Por exemplo, a Fundação Anticorrupção (FBK) de Navalny acusa desde setembro o empresário Leonid Nevzlin, próximo a Khodorkovsky, de ter organizado uma violenta agressão com martelo contra um de seus membros na Lituânia, Leonid Volkov.

O opositor e popular blogueiro Maxim Katz acusou na quarta-feira a FBK de encobrir as manipulações de banqueiros corruptos que roubaram o dinheiro de seus clientes na Rússia.

Apesar desses escândalos de gravidade sem precedentes no microcosmo da oposição russa, todos eles estão "trabalhando de forma suficientemente consolidada para apoiar o esforço ucraniano e combater o regime de Putin", acredita Khodorkovsky à margem de um fórum de segurança em Varsóvia, capital da Polônia.

Vestido de preto e usando óculos finos, o ex-proprietário da empresa petrolífera Yukos, que já foi o homem mais rico da Rússia, diz que quer "acabar com o regime de Putin", que o prendeu em 2003 por dez anos por se recusar a se submeter às ordens do Kremlin.

Exilado em Londres desde 2013, Khodorkovsky financia uma organização anti-Kremlin, a Open Russia, que é proibida na Rússia, assim como investigações sobre corrupção e outros crimes atribuídos às autoridades.