As eleições presidenciais dos EUA, segundo os eleitores dos estados mais disputados

Trump, para que "termine" seu muro

John Ladd é um fazendeiro do Arizona (oeste). Este homem de 69 anos já tomou a sua decisão: "Vou votar em Donald Trump", confessa com voz determinada.

Ele está muito preocupado com a situação econômica dos Estados Unidos e com o fluxo de migrantes, que diz ver todos os dias na sua fazenda, situada muito perto da fronteira com o México.

"Desde que (Joe) Biden se tornou presidente, (esta situação) ocorre todos os dias, a qualquer hora", acrescenta à AFP, garantindo que há "cerca de trinta" prisões diárias na sua propriedade.

Este americano espera que o ex-presidente republicano (2017-2021) volte à Casa Branca para "terminar" seu projeto de muro fronteiriço.

Trump, para acabar com "a criminalidade"

Martin Kutzler, 60 anos, mora em Milwaukee, uma cidade de Wisconsin (norte), às margens do Lago Michigan. Este "eleitor republicano por toda sua vida" também apoiará Trump, cuja "audácia" ele admira.