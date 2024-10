Ataque de gangue deixa ao menos 70 mortos no Haiti, denuncia ONU

"Estamos horrorizados com os ataques em Pont Sonde, no departamento haitiano de Artibonite", disse o porta-voz do gabinete de Direitos Humanos da ONU, Thameen Al-Kheetan, em comunicado.

Duas das pessoas gravemente feridas são membros da gangue atingidos durante uma troca de tiros com a polícia haitiana.

Os membros da gangue "incendiaram pelo menos 45 casas e 34 veículos", forçando os moradores a fugir.

O alto comissário pede um "aumento da ajuda financeira e logística internacional para a Missão Multinacional de Apoio à Segurança (MMAS) no Haiti".

A MMAS é composta principalmente por policiais quenianos e iniciou recentemente a sua missão de apoio às forças de ordem haitianas.

rjm/vog/eg/mb/aa/dd