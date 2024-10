Evo Morales trata como 'mentira' e 'caso encerrado' suposto abuso de menor na Bolívia

Em 2020, o governo de Jeanine Áñez, "usando o Ministério da Justiça, já me processou, já me investigou, e ficou comprovado que não houve nada", declarou Morales em coletiva de imprensa.

"Investigaram o ano todo e não vai haver nada. É mais uma mentira", reiterou.

Morales garantiu que o governo está atuando em represália pela marcha que liderou contra o presidente Arce há alguns dias, e que reuniu milhares de indígenas que protestaram contra a escassez de combustível e de dólares.

Em mensagem na rede X, o líder indígena assinalou que o escândalo faz parte de uma "campanha suja e mentirosa" para anular sua candidatura presidencial, apesar de a Justiça constitucional já tê-lo inabilitado como candidato.

Nesta sexta-feira, Morales mostrou uma resolução judicial de 2020 que, segundo ele, rejeita a denúncia de "estupro agravado e corrupção [de] crianças e adolescentes".

O pedido de prisão contra Morales afirma que, em 2015, o então presidente se envolveu com uma menor de 15 anos, com quem teve uma filha no ano seguinte. Perguntado por um jornalista sobre esse tema, Morales evitou responder, afirmando que "não se metam com a família; a família é sagrada".