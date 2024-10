Liverpool bate Crystal Palace e é líder da Premier; City e Arsenal vencem de virada

No início do segundo tempo, Kovacic colocou os 'Citizens' na frente (47') e o belga Jeremy Doku ampliou (82') dando a impressão que a vitória estava garantida. Mas o brasileiro Rodrigo Muniz (89') diminuiu e deu mais emoção aos últimos instantes do jogo em Manchester.

No norte de Londres, os 'Saints' deram um susto no Arsenal, que não encontrava uma forma de vencer o jogo contra uma equipe que ocupa a zona de rebaixamento.

- Martinelli entra e marca -

Assim, aproveitando as incertezas dos jogadores de Mikel Arteta, Cameron Archer abriu o placar no início do segundo tempo (55') deixando a torcida local em silêncio no Emirates Stadium.

Mas apenas três minutos depois (58') o alemão Kai Haverz marcou o gol de empate. Arteta acionou o banco, fazendo entrar três jogadores (61'), entre eles o brasileiro Gabriel Martinelli, que colocou os 'Gunners' na frente após uma assistência de Bukayo Saka (68').

Já nos minutos finais o próprio Saka deu tranquilidade aos anfitriões ao marcar o terceiro (88').