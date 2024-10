Milhares vão às ruas de várias cidades em apoio a Gaza, um ano após o 7/10

Em Londres, os manifestantes, vindos de todo a Inglaterra, com cartazes e bandeiras palestinas e libanesas, percorreram o centro da capital britânica entoando palavras de ordem como "Cessar-fogo agora!", "Do rio até o mar, a Palestina será livre!" e "Tirem as mãos do Líbano!".

Israel lançou uma operação terrestre no Líbano e promete responder ao último ataque com mísseis lançados pelo Irã, o que gera o temor de que o conflito se transforme em uma guerra mais ampla.

Uma amostra da polarização internacional suscitada pelos acontecimentos no Oriente Médio são as manifestações programadas nestes dias em apoio tanto a Israel como aos palestinos em todo o mundo, às vezes com eventos opostos na mesma cidade.

- 'Quantos mais devem morrer?' -

O protesto na capital britânica foi liderado, entre outros, pelo ex-dirigente do Partido Trabalhista Jeremy Corbyn (hoje independente) e o ex-primeiro-ministro escocês Humza Yousaf.

"Precisamos de um cessar-fogo, um cessar-fogo agora. Quantos palestinos ou libaneses inocentes mais devem morrer?", perguntou Sophia Thomson, de 27 anos, que compareceu à marcha com seus amigos.