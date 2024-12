Governo da Tailândia pagará R$ 180 mil a famílias de mortos em incêndio

Além de Carolina, outro brasileiro foi vítima do incêndio e deve ser indenizado: o noivo dela, Fernando Ressurreição, 26, ficou ferido após pular do 3º andar do hotel para escapar do fogo. Ele está internado em Bangkok com uma fratura no pé e em estado de choque.

Segundo o governo, cada caso está em processo de verificação de nacionalidade para contato com familiares e feridos. O governo afirma que os oficiais do órgão Assistência ao Turista seguem prestam assistência às vítimas, tanto no hospital, como em contato com parentes das vítimas.

O governo ainda está preparando funcionários. e agências relacionadas para cooperar e ajudar e prevenir vários tipos de acidentes inesperados também.

Nesta segunda-feira, governador de Bangkok, Chatchart Sitthiphan, visitou o hotel e afirmou que o país fará ajustes de normas e protocolos para pequenos hotéis a fim de evitar novas tragédias como a deste domingo.

Além da brasileira, um ucraniano e um estadunidense morreram no incêndio.