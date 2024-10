Dirigentes do mundo expressam sua 'dor' no aniversário de ataque do Hamas contra Israel

- "Atentado cruel e impiedoso" -

O presidente francês, Emmanuel Macron, cujo país abriga a maior comunidade judaica da Europa, também disse no X que "a dor ainda é tão vívida um ano depois, a dor do povo israelense, nossa dor, a dor da humanidade ferida". A Torre Eiffel apagou suas luzes nesta segunda-feira em homenagem às vítimas.

Diretamente de Madri, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, condenou o "atentado cruel e impiedoso" do Hamas e disse que os ataques "desencadearam uma espiral de violência que causou a morte de milhares de civis inocentes em Gaza, na Cisjordânia e agora no Líbano".

"A situação é insuportável. A guerra deve acabar agora. A Espanha continuará a trabalhar incansavelmente pela paz", afirmou.

Um evento de apoio às vítimas do ataque do Hamas reuniu uma centena de pessoas na capital espanhola, incluindo Nissim Louk, pai da falecida Shani Louk, uma germano-israelense que foi feita refém no dia do ataque e cuja foto deitada na traseira de uma van, seminua, deu a volta ao mundo.

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse que "o terror de 7 de outubro marcou uma ruptura cruel para o povo de Israel, assim como para o povo do Oriente Médio e do nosso país".