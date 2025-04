O sorriso de Collor e a moça do batom

É sexta e o Supremo tá como? Trabalhando sem parar e dominando todas as notícias do dia. Collor preso. Moça do batom condenada. Dino dando prazo pra explicar emendas. Gilmar prorrogando acordão do marco temporal. Nem vou buscar mais assunto, BRASEW. Apesar de que o Trump não deixa. Bora direto pro capítulo Collor.

Capítulo Collor

Não dá pra saber direito se era um sorriso ou efeito de alguma harmonização facial, mas Collor, o Fernando ex-presidente, foi pra prisão sorrindo durante a audiência de custódia nesta sexta-feira de abril de 2025. E não, Collor não foi preso porque ele confiscou a poupança da galera, não foi preso porque sofreu impeachment, não foi preso por causa do Fiat Elba, não foi preso por causa da morte do PC Farias, não foi preso por conta das acusações de corrupção da década de 90. Nada disso. Quem pegou Collor foi a Lava Jato. Coisa de fazer inveja ao Sergio Moro. Não, darling, não foi a Lava Jato do Sergio Moro que pegou o Collor. É, eu sei, não é fácil entender o roteiro deste BRASEW.

Mas eis que, graças ao decano Gilmar, o próprio Supremo poderá explicar a prisão de Fernando Collor pela Lava Jato ao mesmo tempo em que tantos processos da própria Lava Jato foram anulados (a explicação mais fácil é a de que o problema era a imparcialidade do Sergio Moro).