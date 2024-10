Furacão Milton sobe à categoria 4, ameaça México e Flórida

O furacão Milton se intensificou rapidamentenesta segunda-feira(7) até atingir a categoria 4 (de 5), uma tempestade com ventos de 240 km/h que ameaça as costas do México e da Flórida, informou o Centro de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

Segundo grande furacão registrado no Golfo do México em duas semanas, Milton é "extremamente perigoso" segundo o NHC, cuja escala de referência varia de 1 a 5.

Antes de atingir o oeste da Flórida na quarta-feira, as autoridades esperam que provoque ventos fortes e um aumento no nível da água de até 1,5 metro na península mexicana de Yucatán, com "ondas grandes e destrutivas".