'Isso é demais': oeste da Flórida vive expectativa do segundo furacão em duas semanas

Em Treasure Island, ilha do Golfo do México que fica a uma ponte de distância de St. Petersburg, as ruas seguem repletas de resíduos. Ali, Helene alagou a maioria das residências e lojas, e os moradores amontoaram na porta de suas casas tudo o que perderam, como camas, colchões, geladeiras e televisores. Assim como muitos outros moradores, David Levitsky tenta proteger o pouco que lhe restou do Helene, antes de deixar essa pequena localidade.

A cerca de 40 km, em Tampa, a população se prepara para a pior tempestade em anos. Separada do Golfo do México por uma baía, a cidade, de 400 mil habitantes, teme, sobretudo, o impacto da maré e as inundações. Sacos de areia foram colocados na porta das casas, para tentar conter a água. Carros congestionam as estradas e moradores lotam os supermercados para estocar mantimentos.

Tiffany Burns, 41, prepara uma evacuação diferente. Diretora do programa de animais do zoológico de Tampa, ela supervisiona onde elefantes, rinocerontes e orangotangos, entre outros, vão passar a tempestade.

O zoológico conta com prédios à prova de furacões, para onde os animais serão levados nas próximas horas. "Esperamos que eles sofram o menor estresse possível, esse sempre é o nosso objetivo", disse Tiffany.

Os funcionários tentam manter uma atitude positiva enquanto fazem os últimos preparativos, mas muitos estão preocupados com o que poderá acontecer com suas casas, ressaltou a diretora.

Em St. Petersburg, Ernst Bontemps teme que a repetição de furacões se torne o novo normal nessa parte da Flórida. "É alarmante. Moro aqui há 22 anos e nunca vi dois furacões nos atingirem no mesmo ano. O verão está mais quente, o calor está mais forte, alguma coisa está acontecendo", observou.