Ucrânia bombardeia terminal petrolífero na Crimeia; míssil russo atinge navio em Odessa

"Graças à ação decidida das unidades do grupo Centro, a localidade de Grodivka foi libertada", reivindicou nesta segunda-feira o Ministério da Defesa russo.

Esta localidade fica cerca de dez quilômetros a leste de Pokrovsk, um importante "hub" que conecta vários redutos ucranianos no Donbass, região eminentemente industrial no leste do país.

O exército ucraniano afirmou, nesta segunda, ter bombardeado o terminal petrolífero de Feodossia, no leste da Crimeia, "o maior" da península anexada, que abastece sobretudo o exército russo, segundo Kiev.

As autoridades russas reportaram um incêndio de grandes proporções no terminal, sem mencionar o ataque ucraniano, e assegurando que não houve vítimas. Em vídeos publicados online, veem-se pelo menos duas colunas de fumaça escuras saindo do local.

À noite, a Rússia atingiu o porto de Odessa, no sul da Ucrânia, e alcançou um navio civil com bandeira de Palau, arquipélago do oceano Pacífico, segundo o governador regional, Oleg Kiper.

Segundo informou pelo Telegram, um ucraniano de 60 anos, funcionário de uma sociedade privada de manutenção, morreu. Outros cinco cidadãos estrangeiros ficaram feridos.