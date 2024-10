Bolívia e Indonésia lideram o desmatamento global, segundo relatório

Mas esse número de 6,37 milhões de hectares "supera significativamente" os 4,4 milhões que os especialistas estabeleceram como limite ideal para 2023.

As florestas, que abrigam 80% das espécies terrestres de animais e plantas, são cruciais para regular os ciclos da água ou reter CO2, o principal gás de efeito estufa responsável pelo aquecimento global.

"Globalmente, o desmatamento piorou, em vez de melhorar, desde o início da década", disse Ivan Palmegiani, especialista da Climate Focus e um dos principais autores do estudo.

"Estamos a apenas seis anos de uma data global crítica para acabar com o desmatamento e, no entanto, as florestas continuam sendo derrubadas, degradadas e queimadas a um ritmo alarmante", alerta.

Em particular, 3,7 milhões de hectares de floresta tropical primária, essencial pela sua capacidade de absorção de CO2 e pela riqueza da sua biodiversidade, desapareceram no ano passado, a um nível próximo do início da década.

Este valor já deveria ter diminuído significativamente para cumprir os objetivos previstos para 2030.