Netanyahu ameaça Líbano com 'destruição' similar à de Gaza

Israel quer afastar os milicianos pró-iranianos de suas áreas fronteiriças, para reduzir as hostilidades e permitir que cerca de 60.000 habitantes do norte que fugiram da violência voltem para casa.

Após quase um ano de fogo cruzado transfronteiriço, o Exército israelense começou em 23 de setembro a bombardear massivamente os redutos do Hezbollah no sul e leste do Líbano, e nos subúrbios do sul de Beirute. Nasrallah morreu em um destes ataques.

Em 30 de setembro, o Exército israelense lançou uma ofensiva terrestre no sul do Líbano, 24 anos após a retirada de suas tropas da região, que foi ocupada por duas décadas.

Desde outubro do ano passado, mais de 2.000 pessoas morreram no Líbano e mais de mil delas desde 23 de setembro, segundo um levantamento da AFP com base em números oficiais. Mais de um milhão de habitantes foram forçados a se deslocar.

- "Fartos de massacres" -

Na Faixa de Gaza, a Defesa Civil informou, nesta terça, a morte de 17 pessoas, inclusive crianças, em um bombardeio no campo de refugiados de Bureij, no centro do território governado pelo Hamas.