John Hopfield e Geoffrey Hinton ganham Nobel de Física por seus trabalhos sobre aprendizagem automática

A temporada dessas premiações continua esta semana com o anúncio do vencedor ou dos vencedores do Nobel de Química na quarta-feira, seguido dos tão esperados prêmios de Literatura na quinta-feira e da Paz na sexta-feira.

O de Economia encerrará a temporada na segunda-feira, 14 de outubro.

Entregues desde 1901, os prêmios Nobel homenageiam aqueles que, nas palavras do criador do prêmio e cientista Alfred Nobel, "conferiram o maior benefício à humanidade".

O ganhador do Nobel recebe um cheque de 11 milhões de coroas suecas (5,4 milhões de reais).

