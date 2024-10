Zelensky assina acordos com Croácia e pede unidade europeia para garantir a paz

Este plano "pode fechar a lacuna entre a situação atual e uma cúpula de paz bem-sucedida. Para nós, é um plano para a vitória [...] e quando for totalmente implementado, a Rússia perderá a sua capacidade de nos ameaçar e ameaçar a Europa", assegurou.

A reunião contou com a presença de presidentes, chefes de governo e ministros das Relações Exteriores de Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Grécia, Kosovo, Moldávia, Montenegro, Macedônia do Norte, Romênia, Sérvia, Eslovênia e Turquia.

Zelensky tem prevista uma viagem a Paris, onde se reunirá com o presidente francês Emmanuel Macron, e no dia seguinte irá ao Vaticano para se encontrar com o papa Francisco.

Na sequência, viajará à Alemanha, país em que será recebido no sábado pelo chefe de governo Olaf Scholz, e no qual participará de uma reunião internacional sobre a defesa da Ucrânia, que foi adiada depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cancelou sua viagem devido à chegada do furacão Milton, que ameaça a Flórida.

Pelo menos seis pessoas morreram e 11 ficaram feridas nesta quarta-feira em um bombardeio russo na província ucraniana de Odessa, no sul do país. O ataque atingiu um navio porta-contêineres civil com bandeira do Panamá, informou o governador regional, Oleh Kiper.

Por sua vez, a Ucrânia afirmou nesta quarta que suas forças destruíram uma instalação militar que armazenava centenas de drones de ataque no oblast russo de Krasnodar, no sul do país.