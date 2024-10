Filmes mudos de Sherlock Holmes voltam às telas após restauração meticulosa

O autor também aprovou as adaptações, realizadas entre 1921 e 1923 pela companhia cinematográfica britânica Stoll Pictures.

Desde então, Sherlock Holmes foi adaptado centenas de vezes para as telas.

Segundo o livro dos recordes Guinness, Sherlock é o personagem literário mais representado na história do cinema e da televisão.

Entre os atores que já interpretaram o célebre personagem de Conan Doyle, destacam-se também o americano Robert Downey Jr e o britânico Benedict Cumberbatch.

"No entanto, existe um nível de autenticidade no personagem (interpretado por Ellie Norwood), baseado na criação de Conan Doyle, que não encontramos em Sherlock Holmes posteriores", estima Bryony Dixon, restauradora de filmes mudos no British Film Institute (BFI), que liderou o projeto.

- Fãs "impacientes" -

O público poderá ver pela primeira vez as obras restauradas em uma projeção no dia 16 de outubro durante o Festival de Cinema de Londres, que serão acompanhadas por um concerto da Royal Academy of Music. Posteriormente, os filmes serão lançados em DVD e Blu-Ray.