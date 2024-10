Pausa no Oriente Médio e demanda derrubam preço do petróleo

Os preços do petróleo voltaram a cair nesta quarta-feira (9) em meio a uma pausa no conflito no Oriente Médio e dúvidas sobre a demanda de petróleo, especialmente relacionadas à China.

O barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, caiu 0,78%, fechando em 76,58 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado amricano e com vencimento em novembro, recuou 0,45%, para 73,24 dólares.

Segundo Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, essa nova queda nos preços se deve à ausência, até o momento, de uma resposta de Israel ao Irã após o ataque com mísseis, além da decepção do mercado com as medidas de apoio das autoridades chinesas à economia.