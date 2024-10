Irã proíbe pagers e walkie-talkies em voos após explosões no Líbano

O Irã proibiu pagers e walkie-talkies em todos os voos, informou a imprensa local neste sábado (12), semanas depois das explosões mortais destes dispositivos usados pelo movimento islamista Hezbollah no Líbano, atribuídas a uma sabotagem por parte de Israel.

"A entrada de qualquer dispositivo de comunicação eletrônica, exceto celulares, foi proibida nas cabines de voo e nos voos de carga", informou a agência de notícias Isna, citando o porta-voz da Organização da Aviação Civil do Irã, Jafar Yazerlo.

A decisão ocorreu mais de três semanas depois de ataques contra membros do grupo Hezbollah, aliado do Irã, no Líbano, nos quais explodiram pagers e walkie-talkies. Pelo menos 39 pessoas morreram e quase 3.000 ficaram feridas no ataque, que o Irã e o Hezbollah atribuíram a Israel.