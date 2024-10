Homem armado é preso perto de comício de Trump na Califórnia

Miller estava em posse de "vários passaportes com diferentes nomes, um veículo não registrado com placa falsa e armas de fogo carregadas", disse Bianco. "Não há como nenhum de nós saber o que se passava pela sua cabeça, mas, se me perguntarem agora, meus agentes provavelmente evitaram a terceira tentativa de assassinato."

O suspeito deverá comparecer a um tribunal local em janeiro, pelos crimes de porte de arma de fogo carregada e de carregador de alta capacidade.

bbk/st/mel/cjc/lb

© Agence France-Presse