Bombeiros resgatam cabra presa em enchente após chuvas em Petrópolis (RJ)

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro resgatou na tarde de hoje uma cabra que ficou presa em um carro no meio de uma enchente em Petrópolis, na região serrana fluminense. O que aconteceu

Carro com a cabra foi atingido por um poste. Quando os bombeiros chegaram ao local, o motorista já não estava lá, mas eles encontraram o animal preso no porta-malas do veículo.

Cabra foi resgatada em segurança e devolvida ao dono, informaram os bombeiros. O caso aconteceu em Val Paraíso, bairro de Petrópolis.