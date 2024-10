Google e startup Kairos assinam acordo de energia nuclear

"A rede precisa desse tipo de fontes de energia limpa e confiável que possam apoiar o desenvolvimento dessas tecnologias."

Nenhum detalhe financeiro foi divulgado.

- IA insaciável -

Gigantes da tecnologia como Microsoft, Amazon e Google estão expandindo rapidamente suas capacidades de data centers para atender às necessidades computacionais da revolução da IA, enquanto também buscam fontes de eletricidade em todo o mundo.

O primeiro de uma série de pequenos reatores modulares (SMR na sigla em inglês) desenvolvidos pela Kairos como resultado do acordo com a Google deve entrar em operação até o final desta década, segundo as empresas.

Pequenos reatores adicionais devem começar a operar até 2035, gerando um total combinado de 500 megawatts de potência.