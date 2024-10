'Não é viável': Barcelona tenta sobreviver ao turismo de massa

A Sagrada Família, as Ramblas, o Parque Güell... e também as aglomerações, o barulho e o preço inacessível da moradia. Barcelona atrai todos os anos milhões de turistas para satisfação de um importante setor na cidade, mas que preocupa os moradores, que pedem limites.

Com 170.000 visitantes em média por dia, segundo estimativas municipais, o turismo representa cerca de 13,5% do PIB da cidade, mas também é o terceiro problema que mais preocupa seus 1,6 milhão de habitantes, de acordo com a última pesquisa municipal.

"Em Barcelona (...) há uma dependência excessiva do setor turístico", opina Daniel Pardo, membro da Assembleia de Bairros para o Decrescimento Turístico, que lamenta que após a pandemia viveu um "processo de returistização muitíssimo mais rápido e agressivo".