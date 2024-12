À TV, Lula diz que cumpriu tudo o que prometeu em dois anos de mandato

O presidente fez críticas ao aumento da taxa básica de juros. De acordo com Lula, o problema não está no governo federal, que, segundo ele, fez o possível para o equilíbrio fiscal enviando o pacote para o Congresso. De acordo com o presidente, o problema maior está na taxa de juros, acima de 12%, que, segundo ele, "não teria explicação".

Ninguém nesse país, do mercado, tem mais responsabilidade fiscal do que eu. Eu já governei esse país e entreguei ele crescendo 7,5%. entreguei esse país numa posição privilegiada. E não é o mercado que tem que ficar preocupado com os gastos do governo. É o governo. Se eu gastar mais do que eu tenho, quem vai pagar é o povo pobre. A única coisa errada é a taxa de juros estar acima de 12%. Não é o governo federal.

Lula

Reforma tributária

Lula disse não querer aumento de tributos com a reforma tributária em tramitação no Congresso. Ao Fantástico, Lula narrou que vai conversar com o ministro Fernando Haddad e com a equipe econômica para trabalhar nessa pauta.

Não queremos fazer uma reforma para aumentar tributo no país. Achamos que se o Brasil arrecadar os tributos que já estão estabelecidos por Lei, vai ter o suficiente para cuidar desse país. Não é preciso aumentar tributo.

Lula

A reforma discutida no Congresso propõe uma nova forma de cobrar impostos, com a unificação de cinco tributos em um IVA (Imposto sobre Valor Agregado). O texto que foi aprovado pelo Senado e volta para a Câmara define regras para cobranças em setores diversos. Na nova roupagem, por exemplo, armas ficarão isentas do chamado "imposto do pecado" — destinado a produtos nocivos à saúde ou ao meio ambiente.