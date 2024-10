Portugal empata com Escócia (0-0) e cede primeiros pontos Liga das Nações

Depois de três vitórias em três jogos na Liga das nações da Uefa, Portugal não saiu do 0 a 0 com a Escócia nesta terça-feira (15), em Glasgow, e deixou escapar os primeiros pontos na competição.

Contra a lanterna do grupo 1 da Liga A, a seleção de Cristiano Ronaldo não venceu, mas manteve a liderança com três pontos de vantagem sobre a Croácia, que empatou em 3 a 3 com a Polônia em um jogo espetacular.

Em novembro, Portugal tentará garantir a classificação para as quartas de final em casa contra a seleção polonesa, antes de viajar a Split para enfrentar os croatas.