Líderes da UE e de países do Golfo realizam cúpula sobre Oriente Médio

No entanto, os diplomatas admitem que as operações militares de Israel em Gaza e no Líbano e a crescente tensão entre Israel e o Irã, com o consequente risco de uma guerra regional mais ampla, estarão "no topo da agenda".

"Somos parceiros, com interesses alinhados", disse o primeiro-ministro belga, Alexandre de Croo, ao chegar à reunião, que também expressou a sua confiança de que as discussões promoverão uma desescalada na região.

"A paz chegará quando pessoas razoáveis se sentarem à mesma mesa, e sabemos que vários países do Golfo têm sido facilitadores disso, por isso tenho esperança de que possamos unir forças", disse De Croo.

- Preocupações compartilhadas -

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, participam da reunião moderada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e pelo emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, atual presidente do CCG.

"Compartilhamos as mesmas preocupações sobre a paz e a segurança em toda a região", disse Borrell na tarde de terça-feira, antes de um jantar de trabalho com os ministros das Relações Exteriores do CCG.