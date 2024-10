Exército israelense confirma morte do líder do Hamas Yahya Sinwar

O exército israelense anunciou, nesta quinta-feira (17), a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, por suas tropas na véspera no sul de Gaza.

Em um comunicado, o exército israelense "confirma que após uma busca de um ano, ontem (quarta-feira), 16 de outubro de 2024, soldados das IDF (sigla em inglês para forças de defesa de Israel) do Comando Sul eliminaram Yahya Sinwar, o líder da organização terrorista Hamas, em uma operação no sul da Faixa de Gaza".

skl-ds/jd/jsa/mvv