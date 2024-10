Opositores venezuelanos são finalistas do Prêmio Sakharov

Urrutia e Machado vão concorrer contra Gubad Ibadoghlu, um acadêmico e ativista contra a corrupção no Azerbaijão. Já as candidaturas do bilionário Elon Musk e dos jornalistas palestinos não avançaram para a lista final.

O vencedor da próxima edição da premiação será decidido em uma conferência agendada para o dia 24 de outubro.

Em 2023, o Prêmio Sakharov foi concedido para a jovem Jina Mahsa Amini, cuja morte deflagrou uma onda de protestos no Irã, e ao movimento "Mulher, Vida e Liberdade", que luta contra a discriminação de gênero no país persa. (ANSA).

