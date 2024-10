Sakamoto: Bolsonaro avisa que ou está no jogo, ou não será cabo eleitoral

Ao dizer que "jogará a toalha" se não for candidato do PL à Presidência da República em 2026, Jair Bolsonaro (PL) manda ao presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, o recado de que, se não concorrer na disputa eleitoral, não atuará como cabo eleitoral, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto em entrevista ao UOL News desta quinta-feira (17).

Bolsonaro mostrou irritação com declarações de Valdemar, que afirmou ontem (16) que "o pessoal da extrema direita" do partido precisa aceitar a aproximação com o centro e o diálogo com setores da esquerda para vencer as eleições de 2026. Valdemar também havia dito que Tarcísio de Freitas (Republicanos), como "o primeiro da fila" na corrida presidencial e também citou o nome do deputado Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente. Bolsonaro, que conta com a possibilidade de uma anistia, está inelegível até 2030, condenado por abuso de poder político e econômico, e uso indevido dos meios de comunicação.