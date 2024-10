Verstappen quer acabar com seca de vitórias no GP dos EUA

Com um máximo de 180 pontos em disputa até o final da temporada, Norris precisa somar em média nove pontos a mais por fim de semana em relação a Verstappen até o GP de Abu Dhabi, a última etapa do campeonato, no início de dezembro, para ser campeão.

"Muitas equipes farão atualizações em seus carros durante as últimas corridas, então esperamos uma disputa acirrada", disse Andrea Stella, chefe da McLaren, que se tornou a primeira força do campeonato graças à regularidade de Norris e seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri.

"Estamos concentrados em nós mesmos e vamos nos esforçar para somar pontos em nossa busca pelos dois títulos", de pilotos e de construtores, afirmou Stella.

A McLaren tem uma vantagem de 41 pontos na disputa pelo título de construtores. Por isso, a Red Bull precisa que seu segundo piloto, o mexicano Sergio Pérez, melhore rapidamente seu rendimento.

- "Nada decidido" -

A Ferrari, terceira colocada no campeonato de construtores com 34 pontos atrás da Red Bull, também chega ao Texas com uma série de melhorias.