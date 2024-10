Cuba paralisa atividades de trabalho estatais para enfrentar 'emergência energética'

Interrupções no serviço de quatro horas ou mais por dia são registradas até em amplas zonas de Havana, uma província prioritária para as autoridades por ser a mais populosa e sede do governo da ilha.

No município da 'Plaza de la Revolución', em Havana, as autoridades suspenderam na quinta-feira "todos os serviços que não são vitais e que geram custos de energia", com exceção de centros essenciais como hospitais e centros de produção de alimentos.

As aulas também foram suspensas até segunda-feira e locais de entretenimento permanecerão fechados.

Autoridades da empresa elétrica da província de Camagüey, no centro do país, anunciaram medidas severas desde quarta-feira.

"A Empresa Elétrica de Camagüey trabalha para garantir o serviço por cerca de três horas aproximadamente", indicou em uma postagem na rede social X a companhia local.

De acordo com a imprensa independente local, dezenas de pessoas protestaram no início da semana nas províncias de Sancti Spíritus (centro) e Holguín (nordeste) por causa dos longos apagões.