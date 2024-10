Após morte de líder, Hamas diz que guerra não acaba e não libertará reféns

Autoridades do Hamas dizem que o grupo não será derrotado com a morte de seus líderes. As forças de Israel já mataram pelo menos 14 líderes do Hamas e de seu aliado Hezbollah desde o ataque de 7 de outubro.

Parece que Israel acredita que matar nossos líderes significa o fim do nosso movimento e da luta do povo palestino. O Hamas é um movimento de libertação liderado por pessoas que buscam liberdade e dignidade, e isso não pode ser eliminado.

Basem Naim, membro sênior do gabinete político do Hamas, ao The Guardian

O martírio de Sinwar e dos líderes que o precederam só aumentarão a força e a resiliência do nosso movimento. O Hamas continuará até o estabelecimento do estado palestino em todo o solo palestino com Jerusalém como sua capital.

Khalil Hayya, chefe do Hamas em Gaza

Hamas repetiu que só vai libertar os reféns se Israel cumprir suas exigências. Entre elas, um cessar-fogo, a retirada das tropas de Gaza e a libertação de prisioneiros palestinos.

Soldados encontraram Sinwar por acaso