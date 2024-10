Rodada complicada para Napoli e Inter no Italiano; Juve coloca invencibilidade à prova

Esta foi a única vez que o Empoli sofreu dois gols em um jogo na temporada. Das sete rodadas que disputou até agora, o time não foi vazado em quatro.

No pequeno estádio Carlo Castellani (16.800 lugares), por exemplo, a Juventus não conseguiu vencer pela quarta rodada (0 a 0), há um mês.

A Roma vem fazendo uma campanha similar, embora seja uma equipe com expectativas mais altas, e o jogo deste domingo contra a Inter de Milão pode ser um divisor de águas.

O Estádio Olímpico será palco de um duelo particular entre duas das melhores duplas de ataque do campeonato: Romelu Lukaku e Artem Dovbyk pelos 'giallorossi' (6 gols entre ambos) e Lautaro Martínez e Marcus Thuram pelos 'nerazzurri' (9 gols).

Tanto a Roma (9ª com 10 pontos) como a Inter (2ª com 14) só perderam um jogo até aqui.

- Milan pressionado -

No sábado será disputado o jogo entre Juventus e Lazio, o terceiro contra o quarto colocado, ambos com 13 pontos na tabela, embora o time de Turim seja o único invicto no campeonato.