Max Verstappen vence corrida sprint do GP dos EUA de Fórmula 1

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, venceu neste sábado (19) com autoridade a corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos, à frente do espanhol Carlos Sainz (Ferrari).

Verstappen, que não comemorava uma vitória havia quase quatro meses, aumentou assim a vantagem na classificação geral sobre Norris, que cometeu um erro na última volta que o deixou em terceiro lugar no Circuito das Américas, em Austin (Texas).

O mexicano Sergio Pérez, companheiro de 'Mad Max' na Red Bull, conquistou apenas duas posições para terminar em nono lugar.