Messi marca outro hat-trick e Inter Miami bate recorde de pontos da MLS

Com um hat-trick de Lionel Messi, que havia começado no banco de reservas, o Inter Miami goleou o New England Revolution por 6 a 2 neste sábado (19) e fechou a temporada regular da Liga Norte-Americana (MLS) com o recorde de pontos.

O Inter, que já havia garantido o primeiro lugar na classificação geral, chegou aos 74 pontos e superou assim a melhor marca de 73 que pertencia ao próprio New England desde a campanha de 2021.

O uruguaio Luis Suárez marcou aos 40 e 43 minutos e empatou o jogo após os gols do Revolution, que havia aberto o placar por meio do argentino Luca Langoni (2') e do colombiano Dylan Borrero (34').